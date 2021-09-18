российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 сентября 2021, 08:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Четыре КОИБа на Среднем Урале вышли из строя, голоса будут пересчитывать вручную

В Свердловской области из 382 КОИБов на данный момент четыре выдали ошибку. Их вывели из работы, голосование на участках продолжили при помощи обычных ящиков.

«КОИБы – это автономные устройства, поэтому единичные сбои не влияют на стабильность процесса. Важно помнить о том, что все бюллетени, которые были приняты через КОИБы, выдавшие ошибку, подлежат обязательному ручному пересчету – 19 сентября после завершения голосования», – сообщили в областном избиркоме.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

Спасатели предупреждают о дождях и сильном ветре с порывами до 20 м/с. / Сотни звонков поступили за первый день выборов на горячие линии избиркома и ЦОН. / Стартовал второй день выборов, избирательные участки открылись с 8 утра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в Госдуму

Сотни звонков поступили за первый день выборов на горячие линии избиркома и ЦОН

Стартовал второй день выборов, избирательные участки открылись с 8 утра

Выборы-2021. В ЦИК поступило 98 жалоб на принуждение к голосованию

Госдума-2021: явка избирателей превысила 9%

«Есть мелочи»: в СПЧ не получали острых сигналов о нарушениях на выборах

Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Партии и кандидаты проигнорировали центр общественного наблюдения в Екатеринбурге

«Пик пройден»: в онлайн-голосовании приняли участие более половины зарегистрированных россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в Госдуму, Выборы в заксо,