Четыре КОИБа на Среднем Урале вышли из строя, голоса будут пересчитывать вручную

В Свердловской области из 382 КОИБов на данный момент четыре выдали ошибку. Их вывели из работы, голосование на участках продолжили при помощи обычных ящиков.

«КОИБы – это автономные устройства, поэтому единичные сбои не влияют на стабильность процесса. Важно помнить о том, что все бюллетени, которые были приняты через КОИБы, выдавшие ошибку, подлежат обязательному ручному пересчету – 19 сентября после завершения голосования», – сообщили в областном избиркоме.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

Спасатели предупреждают о дождях и сильном ветре с порывами до 20 м/с. / Сотни звонков поступили за первый день выборов на горячие линии избиркома и ЦОН. / Стартовал второй день выборов, избирательные участки открылись с 8 утра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»