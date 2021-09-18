В сети распространяют фейк-видео, на котором мужчина вбрасывает в урну для голосования пачку бюллетеней

В социальных сетях распространяется видео, на котором на одном из избирательных участков города Заречного молодой человек с трудом помещает в урну целую пачку бюллетеней. Расследование, проведенное наблюдателями, вброс не подтвердило: участок на кадрах отличается от реального.

Сообщение о вбросе бюллетеней якобы поступило общественникам и депутатам по телефону. Также в соцсетях была опубликована видеозапись. Якобы на участке №1794 парень в бейсболке с трудом втискивает пачку бюллетеней в урну.

«Юристы ЦОН проверили записи с камер видеонаблюдения указанного избирательного участка и выяснили, что помещение для голосования избирательного участка № 1794 в городе Заречный Свердловской области выглядит совсем иначе, – сообщают наблюдатели. – Также была направлена мобильная бригада для уточнения информации на месте. Снято видео, также подтверждающее, что помещение для голосования избирательного участка №1794 в городе Заречный другое, не соответствует видеозаписи в сети. Таким образом, видеозапись, приложенная к сообщению о нарушении, сделана на другом избирательном участке. Сообщение о нарушении не подтвердилось».

В целом, по данным ЦОН, на данный момент серьезных нарушений в ходе выборов не выявлено. Были лишь незначительные: наблюдатели заметили нескрепленные между собой листы с именами избирателей, не было разметки на полу в помещении для голосования, поздно был опечатан резервный ящик для голосования и так далее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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