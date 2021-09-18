В Екатеринбурге молодые люди ходят по квартирам и приглашают голосовать за конкретного кандидата

Жители Ленинского района сообщают, что по квартирам ходят некие молодые люди, которые призывают прийти на выборы и оставить голос за конкретного кандидата.

Об этом «Новому Дню» сообщили жители дома №110 по улице Шейнкмана. Якобы их дом не единственный, где идет такой обход. До того как информация подтвердится, мы не будем публиковать имя кандидата, за которого предлагают голосовать неизвестные.

В пресс-службе Центра общественного наблюдения нашему агентству сообщили, что на текущий момент жалоб от жителей Ленинского района не поступало.

«Если у кого-то есть информация, фото или видео, пусть обращаются, мы будем ее проверять», – добавили в ЦОН.

Напомним, сообщить о нарушениях на выборах в ЦОН быстрее всего – по телефону горячей линии 8 800 700 40 96.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

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