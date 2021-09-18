Во второй день голосования явка избирателей снизилась

Сегодня, 18 сентября, во второй день голосования, явка в Свердловской области составила 27,93% избирателей.

За вчерашний день в регионе проголосовано 20,04% избирателей, а значит, в первую половину сегодняшнего дня проголосовало чуть больше 7% свердловчан.

По данным региональной избирательной комиссии, вчера к этому часу проголосовало на 5% больше избирателей. Как уже писал «Новый День», оставить свой голос можно сегодня до 20:00, избирательные участки будут работать и завтра с 8:00 до 20:00

Екатеринбург, Мария Зыкова

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