В Екатеринбурге начали печатать бюллетени для выборов депутатов (ФОТО)

В одной из екатеринбургских типографий сегодня началось изготовление бюллетеней для выборов депутатов областного заксо и Госдумы.

Как сообщили в пресс-службе избиркома, для выборов депутатов Госдумы предстоит напечатать 3 297 900 бланков по федеральному округу (партийным спискам) и 3 297 900 по одномандатным избирательным округам. Всего для выборов в Госдуму печатается 8 разных бюллетеней (1 по федеральному округу и 7 по одномандатным округам).

Также будут отпечатаны бюллетени для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Всего для выборов регионального уровня печатается 50 разных бюллетеней (25 по территориальным группам единого округа и 25 по одномандатным округам).

Бюллетени имеют защиту: надписи, выполненные микрошрифтом и цветную тангирную сетку, это сложный мелкий узор. Сетка придает оттенок – синий, зеленый, сиреневый и бежевый в зависимости от вида бюллетеня.

Тираж подписала в печать председатель областного избиркома Елена Клименко. В первую очередь будут отпечатаны бюллетени для голосования на выборах федерального уровня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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