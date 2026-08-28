В 12 регионах РФ началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы сегодня стартовало в 12 российских регионах, где введено военное положение и средний уровень реагирования. Об этом сообщил Центризбирком РФ.

По решению избирательной комиссии субъекта РФ оно может проводиться в четырех формах: в помещении для голосования; на дому; на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затрудненов местах, либо в местах, где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования, пояснили в Центризбиркоме.

Информация о режиме работы участковой избирательной комиссии, о датах, времени и об адресах (описаниях мест), по которым проводится досрочное голосование, доводится до сведения избирателей соответствующего избирательного участка участковой избирательной комиссией.

При этом, как напомнили в Центризбиркоме, информация о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и в интернете не публикуется.

Голосование на думских выборах пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые выбирать депутатов парламента РФ будут жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова