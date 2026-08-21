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Кандидаты в депутаты разыграли бесплатное время на радио и ТВ

В Свердловской области прошла жеребьевка по распределению бесплатного времени в эфире и бесплатных печатных площадей в газетах между кандидатами в депутаты заксо и Госдумы.

Как сообщили в областном избиркоме, бесплатное эфирное время будет предоставлено на ТВ и радиоканалах ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», ООО «Телекомпания «4 канал», «Радио Си», бесплатная печатная площадь – в «Областной газете» и «Уральском рабочем».

Официальная агитация в СМИ стартует в воскресенье, 22 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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