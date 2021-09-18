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Суббота, 18 сентября 2021, 19:19 мск

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Татьяна Мерзлякова пригрозила блогерам: «К следующим выборам часть соцсетей будет аннулирована»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова предложила на следующих выборах создать наблюдательную комиссию за деятельностью СМИ и блогеров.

Как сообщила «Новому Дню» Татьяна Мерзлякова, некоторые журналисты и блогеры недопустимо относятся к информации, когда освещают выборы: публикуют фейки или вырывают из контекста фразы.

«Если СМИ еще контролируют друг друга, то что делать с блогерами? Если продолжится такое отношение к информации, к следующим выборам часть соцсетей будет аннулирована», – сказала Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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