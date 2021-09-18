Татьяна Мерзлякова пригрозила блогерам: «К следующим выборам часть соцсетей будет аннулирована»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова предложила на следующих выборах создать наблюдательную комиссию за деятельностью СМИ и блогеров.

Как сообщила «Новому Дню» Татьяна Мерзлякова, некоторые журналисты и блогеры недопустимо относятся к информации, когда освещают выборы: публикуют фейки или вырывают из контекста фразы.

«Если СМИ еще контролируют друг друга, то что делать с блогерами? Если продолжится такое отношение к информации, к следующим выборам часть соцсетей будет аннулирована», – сказала Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

«Поймали автомобиль, у водителя в кармане деньги мелкими купюрами»: о подкупе избирателей на Сортировке. / «Автомобилист» расторг контракт с Якубом Коваржем. / В Екатеринбурге за полтора дня выборов было 232 сообщения о нарушениях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»