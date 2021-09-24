В Екатеринбурге пройдут два митинга против фальсификации выборов

В Екатеринбурге в субботу, 25 сентября, свердловские коммунисты выйдут на митинг против фальсификации выборов, а также электронного и трехдневного голосования. Мероприятие запланировано в рамках всероссийской акции КПРФ. Активисты соберутся на массовый пикет в 14:00 в аллее рядом с КРК «Уралец».

«Прошедшие выборы в Госдуму продемонстрировали небывалую по масштабам и степени наглости череду нарушений. К стандартным манипуляциям со вбросами бюллетеней и надомниками, добавилось электронное и трехдневное голосование. В результате власть поменяла местами победителей и проигравших», – говорится в сообщении свердловского обкома КПРФ.

По данным «Нового Дня», на том же месте, но двумя часами позже намерены провести акцию сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия» (основана бывшими нацболами). Они также выразят несогласие с результатами выборов в Госдуму.

Согласованы ли обе публичные акции – неизвестно. Пресс-служба областного министерства общественной безопасности не отвечает на запросы РИА «Новый День».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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