Минздрав: дефицита лекарств от рака нет, в случае отсутствия одного препарата заменяем его другим

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, в регионе нет дефицита противоопухолевых препаратов, о чем с прошлого года сообщают общественники. Существует около 600 схем химиотерапевтической терапии, и каждая включает от 2 до 5 лекарств. В случае отсутствия одного – его можно заменить на другое. «Говорить о том, что были перебои снабжения, неуместно», – прокомментировали врачи.

Еще в конце прошлого года общественные организации, занимающиеся оказанием помощи онкобольным, начали открыто говорить о проблеме дефицита некоторых противоопухолевых препаратов. НКО даже составили открытое письмо в адрес правительства РФ. И проблему признали: вице-премьер Татьяна Голикова обещала, что в 2021 году дефицит покроют частично импортными средствами, частично – отечественными. Однако введение маркировки лекарственных средств нарушило планы: некоторые лекарства стало труднее поставлять на российский рынок.

«Да, была введена маркировка лекарственных средств. Это коснулось и работы аптечной службы онкодиспансера. Но мы готовились, и маркировка не повлияла на своевременность обеспечения противоопухолевыми препаратами пациентов. Говорить о том, что были перебои снабжения, неуместно, – прокомментировал главный врач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «Интерфаксе». – Надо отметить, что сегодня подавляющее большинство противоопухолевых препаратов производится на территории России, это хороший фактор. Это позволяет более сбалансированно прогнозировать нашу работу».

По данным начальника отдела специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области Алексея Столина, иногда возникают ситуации, когда конкретного лекарства в данный отрезок времени нет. Но существующие стандарты лечения позволяют заменить его на другое без вреда для пациента.

«Да, безусловно, может возникнуть ситуация, когда в каком-то месте в какое-то время может не хватать лекарства. Но на уровне РФ утверждено около 600 схем химиотерапии. И одна схема может включать 2-3-5 препаратов. И мы эту тему [когда нет лекарства] знаем, мы работаем. Есть у нас мониторинг химиотерапевтического лечения. И если кто-то из пациентов столкнулся с нехваткой лекарства, может обратиться в центр мониторинга, – рассказал Алексей Столин. – На уровне минздрава мы разрабатываем технологию совместного закупа для районных больниц, которые проводят химиотерапию небольшому количеству пациентов. Это когда несколько учреждений закупают большое количество препаратов для химиотерапии через площадку минздрава, тогда процедура облегчается».

Само введение маркировки лекарственных средств и Владимир Елишев, и Алексей Столин считают правильной мерой. Специалисты напомнили, что в 2018 году в Свердловской области действовала целая организованная преступная группировка, которая через аптеки торговала контрафактными препаратами для лечения рака, причем – просроченными. «Новый День» подробно писал об этой истории.

«Введение маркировки препаратов – положительная мера. Три года назад была выявлена преступная группа, которая занималась продажей контрафактных препаратов для химиотерапии. Вплоть до того, что выписывали на погибших людей, а потом продавали через аптеку по рецептам. Лекарства хранили просто в квартире, не соблюдая сроков, правил и так далее. Вот это безобразие – когда человек получил препарат, думает, что лечится, а препарат неэффективен. А введение дополнительной нормы контроля за жизненно необходимыми препаратами – это надо поддерживать», – резюмировал Алексей Столин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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