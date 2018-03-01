Черный рынок лекарств от рака: в офисе концерна Roche в Москве прошли обыски

В Санкт-Петербурге полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ). Подозреваемыми являются бывшие сотрудники фармацевтической компании Roche, сообщает РБК со ссылкой на постановление о возбуждении дел и близкого к МВД собеседника. В рамах дела силовики провели обыски с выемкой документов в главном офисе Roche в Москве.

По версии следствия, фигуранты дела похитили и перепродали на черном рынке дорогое лекарство для борьбы с раком крови ритуксимаб на сумму порядка 60 млн рублей. До 2014 года этот препарат под брендом «Мабтера» поставляла только Roche.

Издание отмечает, что возбуждены два дела о мошенничестве, одно из которых в отношении «неустановленной группы лиц», которая в июне 2017 года незаконно получила от врачей Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера рецепты на 558 упаковок препарата и получила благодаря им в аптеке №5 сети «Петербургские аптеки» этот препарат бесплатно (его отпускают бесплатно при наличии показаний).

После этого, по версии правоохранительных органов, злоумышленники продали лекарство на черном рынке. Второе дело возбуждено в отношении бывшего регионального менеджера Roche Владислава Александрова и жителя Екатеринбурга Евгения Захарова. По версии правоохранителей, именно они выписывали рецепты на ритуксимаб, получали его в аптеке № 5 «Петербургских аптек», чтобы продать препарат через связанное с Захаровым ООО «НПП Русэкомед».

Сыщики провели обыски в квартирах фигурантов, а также еще троих бывших сотрудников Roche – Дмитрия Валякина, Андрея Кириевского и Игоря Климко, следует из материалов дела. Выемка документов прошла и в головном офисе Roche в Москве. Издание отмечает, что в постановлении о выемке документов говорится, что во время следственных действий «получены сведения о распределении денежных средств, полученных от компании «РОШ-Москва» (юридическое лицо Roche в России – прим. ред.) врачами, работающими в клиниках Санкт-Петербурга». Следователи считают, что это может свидетельствовать о совершении еще одного преступления – по статье «получение взятки» (ст.290 УК РФ).

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