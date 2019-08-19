В Екатеринбурге перед судом предстанет фигурант дела о черном рынке лекарств для онкобольных

Кировский районный суд Екатеринбурга на этой неделе рассмотрит уголовное дело владельца компании ООО «НПП Русэкомед» Евгения Захарова, обвиняемого в торговле похищенными из аптеки лекарствами от рака.

Мошенническая схема с дорогостоящими препаратами была вскрыта в 2018 году. Правоохранители выяснили, что бывшие сотрудники фармацевтической компании Roche передавали деньги онковрачам под видом платы за участие в конференциях и семинарах, взамен получали рецепты на лекарство для борьбы с раком крови «Ритуксимаб», получали препараты в аптеке, которая обслуживала льготников, и перепродавали.

По версии следствия, Захаров в период с января 2013 года по октябрь 2017 года закупал похищенное дорогое лекарство в виде препаратов «Мабтера» и «Ацеллбия» по цене значительно ниже рыночной. По устным указаниям бизнесмена его подчиненные переупаковывали препараты в поддельные вторичные упаковки с увеличенным сроком годности, готовили сфальсифицированные документы и обращались с заявками на участие в электронных аукционах в различных регионах России по приобретению «Ритуксимаба». Фирма предлагала цену ниже рыночной, тем самым добиваясь победы на аукционах. В результате обвиняемый выручил от поставки похищенных медикаментов более 7 миллионов рублей. Этими деньгами он распорядился в своих интересах.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 21 августа, сообщили в пресс-службе райсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

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