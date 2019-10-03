Уралец осужден за масштабный сбыт ворованных онкопрепаратов

В Екатеринбурге Кировским районным судом вынесен приговор жителю города, который сбывал в больших масштабах ворованные препараты для лечения рака.

Как уже сообщало РИА «Новый День», речь идет о руководителе предприятия ООО «НПП Русэкомед» Евгении Захарове.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что Захаров, достоверно зная о хищении из аптеки Санкт-Петербурга лекарственного онкопрепарата «Ретуксимаб» (в виде препаратов «Мабтера» и «Ацеллбия») четыре года, с 2013 по 2017-й, приобретал его у неустановленно лица. Цена была значительно ниже рыночной. Объем закупки составил не менее 101 тыс. мг, стоимость – свыше 7,8 млн рублей. Данный препарат предназначен для лечения онкологических заболеваний, в частности рака крови, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры.

Коробки с лекарствами Захаров перевез и хранил в принадлежащей ему квартире по ул. Комсомольской в Екатеринбурге. И это при том, что особенность перевозки и хранения таких лекарств заключается в неукоснительном соблюдении температуры хранения и транспортировки вплоть до десятой доли градуса, в противном случае они могут потерять все свои лечебные свойства.

После того как препарат привозился в квартиру Захарова, его подчиненные из ООО «НПП Русэкомед» переупаковывали его, увеличив, таким образом, срок годности. Также на лекарство были изготовлены фальшивые документы, согласно которым Захаров наладил сбыт ворованного препарата в шесть регионов РФ. «Ретуксимаб» получали медицинские центры через госзакупки. Победа на аукционах обеспечивалась за счет заведомо низкой цены, которую просил за товар Захаров.

В суде коммерсант полностью признал свою вину. Кировский районный суд Екатеринбурга, учитывая позицию государственного обвинения, назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом, с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью на срок 2 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.19

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