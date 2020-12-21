В России возник дефицит 42 лекарственных препаратов

В России с августа наблюдается дефицит 42 лекарственных препаратов, в том числе из списка жизненно важных для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими заболеваниями. Соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину, а также правительству, Минздраву и Минпромторгу направил Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом пишут «Известия».

В перечне дефицитных лекарств оказались и препараты, используемые при лечение коронавирусной инфекции нового типа и вызванных ею осложнений. В результате на препараты возник повышенный спрос, что привело к их нехватке, полагают в ВСП.

По данным Союза, проблемы с поставками лекарств от хронических заболеваний, которые также применяются при лечении Covid-19, возникли еще в апреле. Речь, в частности, идет об антибиотиках (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянтах (эноксапарин натрия) и ряде противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб).

По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулева, в сентябре остро встал вопрос с оценкой фактического спроса и распределением препаратов между пациентами с коронавирусной инфекцией и теми, кто лечится от других заболеваний.

Дефицит лекарств, которые не используют для лечения при Covid-19, также связан с пандемией коронавируса, которая привела к недостаточному финансированию отрасли, считают в ВСП.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.12.20

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