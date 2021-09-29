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Среда, 29 сентября 2021, 16:28 мск

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Полпред Якушев отказался от мандата депутата Госдумы

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который возглавлял территориальный список ЕР сразу по четырем субъектам (Курганская, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО), отказался от мандата депутата Госдумы.

Как говорится в постановлении ЦИК, кроме Якушева от мандатов отказались еще несколько высокопоставленных уральцев: сын первого губернатора ХМАО-Югры, депутат окружного парламента Василий Филипенко, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, челябинский – Алексей Текслер, пермский – Дмитрий Махонин, а также бывший свердловский премьер, а ныне губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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