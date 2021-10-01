«Единая Россия» отправляет Высокинского в Совет Федерации

Только что президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Александра Высокинского на пост сенатора от заксобрания Свердловской области. Теперь его кандидатуру рассмотрит президиум генерального совета партии, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что сенатору предстоит привлекать дополнительные ресурсы на развитие Свердловской области, участвовать и координировать работу всех депутатов, которых избрали от нашего региона в Государственную думу и поддерживать взаимодействие со Средним Уралом. «Для этого действительно необходимо иметь опыт и знания. Считаю, что всем этим требованиям отвечает Александр Высокинский. Уверен, что он успешно справится со всеми обязанностями», – сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, на сентябрьских выборах-2021 Александр Высокинский был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. После согласования с президиумом Генсовета партии его кандидатура на должность сенатора будет внесена 8 октября на рассмотрение заксо.

Также президиум снова предложил на пост спикера заксо Людмилу Бабушкину. «Людмила Валентиновна – бессменный председатель Законодательного собрания с 2011 года. Четко выстроенная, успешная деятельность регионального парламента обусловлена ее добросовестной работой на руководящем посту. Это самый опытный депутат заксобрания – уже более 20 лет Людмила Валентиновна избирается от Богдановичского одномандатного округа», – сказал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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