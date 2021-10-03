Почти 740 больных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии

В Свердловской области со вчерашнего дня увеличилось число больных ковидом, которые переносят его очень тяжело.

Как сообщает региональный оперштаб, 3 октября состояние 737 госпитализированных оценивается как тяжелое (2 октября – 703) , 449 из них находятся в реанимации, в том числе 365 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 5 410.

Напомним, сегодня в регионе подтверждено 46 смертей больных с коронавирусом, это новый трагический рекорд. Предыдущий максимальный показатель – 43 умерших – продержался всего три дня. Всего от новой инфекции в области скончалось 6 418 человек.

За сутки выявлено 535 новых случаев коронавируса, в том числе 105 – в Екатеринбурге. Всего – 140 536.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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