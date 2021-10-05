«Губернаторским оком» в заксо станет противник прямых выборов мэров

Полномочным представителем губернатора Евгения Куйвашева при новом заксо станет депутат от ЕР предыдущего созыва, бывший управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом созыве Михаил Ершов возглавлял комитет по развитию МСУ и региональной политике. Именно этот комитет в конце марта 2018 рекомендовал заксобранию принять законопроект, отменяющий прямые выборы главы Екатеринбурга. Впоследствии комитет Ершова неоднократно давал отрицательные отзывы на законопроекты, направленные на возвращение прямых выборов, в том числе на «народный» законопроект, ради которого активисты собрали 13 тысяч подписей.

«Михаил Павлович Ершов обладает большим опытом управленческой работы, начиная с муниципальной службы. Работал управляющим Горнозаводским управленческим округом. Был депутатом. Знает и регион, и особенности работы законодательного собрания. Знаю Михаила Павловича как высокого профессионала. Я уверен, что это назначение сыграет очень важную роль в целом для Свердловской области», – прокомментировал назначение губернатор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

Теперь – «Сбербанк-онлайн»: пользователи не могут воспользоваться сервисом (ФОТО). / «В TikTok залетел на все это время»: сбой Facebook, Instagram и WhatsApp не застал екатеринбуржцев врасплох (ВИДЕО). / Скончалась председатель гордумы Североуральска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»