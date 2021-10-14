В Екатеринбурге пройдет митинг против прославления Ельцина

Сразу несколько левых организаций выйдут 16 октября в 14 часов на митинг «против прославления» бывшего президента России Бориса Ельцина. Организатор, Дамир Шангареев, заявил «Новому Дню», что акция согласована. На ней ожидается до 40 человек.



Официальные цели митинга – выражение протеста против однобокого освещения личности Ельцина в экспозициях «Ельцин-центра» и в части средств массовой информации, выражение критического отношения к деятельности Бориса Ельцина на посту президента РФ.

«Позиция большинства левых организаций по поводу Ельцина отличается от мнений и так называемых «патриотов», и так называемых «либералов», которые противопоставляют Путина и Ельцина. «Патриоты» превозносят Путина и ругают Ельцина, «либералы» – наоборот. Позиция левых состоит в том, что нынешняя политика является логичным продолжением эпохи ельцинизма. В связи с этим соответствующая пропаганда и в стенах «Ельцин-центра», и за его пределами неудивительна. Школьники целыми классами свозятся в «Ельцин-центр», где видят доброго «дедушку Бориса», что противоречит исторической правде», – говорится в анонсе.

На акцию собираются представители «Левого фронта», «Союза за социализм», «Левого социалистического действия», Объединенной коммунистической партии, Межрегионального объединения коммунистов, других политических объединений.

Как уже сообщал «Новый День», отношение к Ельцину в современном российском обществе до сих пор весьма неоднозначно. Это отразилось и на отношении к памятнику первому президенту, который стоит на одноименной улице. Например, в ночь с 23 на 24 августа 2012 монумент был облит чернильного цвета жидкостью практически сверху донизу. Отмыть мягкий мрамор было довольно сложно. А 7 ноября 2017 года памятник облили бензином и подожгли. Полиция активно искала исполнителя акта вандализма и спустя непродолжительное время нашла – за поджог был задержан «лимоновец» Игорь Щука. Больше на изваяние никто не покушался.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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