Под Екатеринбургом горит уже 9,3 гектара торфяников

Площадь торфяных пожаров в южной части Екатеринбурга достигла 9,3 га. На месте работают 202 сотрудника МЧС и 27 работников Уральской авиационной охраны лесов, сообщили в пресс-службе свердловского правительства.

С помощью квадрокоптера спасатели определили очаги возгорания. По кромке пожара бульдозеры выкопали минерализованную полосу, чтобы помешать дальнейшему распространению огня. С утра на месте работает комплекс «Шквал», который может перекачивать до 350 литров воды в секунду на расстояние в несколько километров. Сейчас спасатели наполняют водой обводные каналы, чтобы пролить торфяные залежи на глубине.

Напомним, смог от торфяного пожара держится в Екатеринбурге больше недели. Сегодня утром город снова затянуло дымкой, в воздухе чувствуется сильный запах гари. Свердловский Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Горожане жалуются на головную боль, першение в горле, приступы кашля.

Несмотря на дождливую погоду, в Свердловской области действуют еще 20 природных пожаров на площади 245,7 гектаров. Помимо Екатеринбурга, возгорания фиксируются в Артемовском, Березовском, Верхнесалдинском, Верхнепышминском, Каменском, Невьянском, Первоуральском, Полевском, Серовском, Тугулымском городских округах, Камышловском муниципальном районе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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