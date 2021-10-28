В Свердловской области почти не осталось вакцины «Спутник Лайт». Когда будут поставки – неизвестно

В Свердловской области стремительно сокращаются запасы вакцины «Спутник Лайт». Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в региональном оперативном штабе. Когда будут новые поставки препарата, там не уточнили.

«В целом в регионе запасы вакцины в достаточном количестве. Так, на сегодняшний день запас «Cпутник V» составляет 400 тысяч доз. Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая. Запасы «Спутник Лайт» в условиях высокого спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной. Тем более что однокомпонентные и двухкомпонетные вакцины с точки зрения QR-кодов уравнены – последние правки в указ позволяют людям ходить на работу (где требуется вакцина) и посещать covid-free зоны до 15 декабря на основании справки о первой дозе. Эту справку можно получить в прививочном пункте», – сообщили в оперативном штабе.

26 октября вице-губернатор Павел Креков сообщал, что в регионе осталось 80 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Однако дефицит однокомпонентной вакцины в Екатеринбурге наблюдается с начала недели. В торговых центрах «Спутник Лайт» заканчивается через несколько минут после открытия прививочных пунктов. Желающие поставить прививку чуть ли не дерутся за первые места в очереди.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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