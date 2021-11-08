Политологи об обнулении QR-кодов: «Не дай бог увидеть русский бунт»

Сокращение срока действия QR-кодов с года до полугода может иметь серьезные последствия. Население и без того устало от зачастую противоречивых действий властей по борьбе с коронавирусом. А теперь люди, у которых массово сгорели сертификаты, не могут попасть в свои офисы и на деловые встречи. Все это чревато всплеском протестных настроений.

«Это очень скверно отразится на настроениях в обществе, – считает политолог Андрей Перла. – Даже если научно доказано, что эффект от прививки действительно длится полгода, а не год, как нам говорили раньше, люди все равно чувствуют себя обманутыми. Они очень устали, даже не столько от самой эпидемии, от болезни, сколько от непоследовательности властей. Постоянно поступают новые вводные. То рабочие дни, то нерабочие. Дети то на дистанте, то нет. И так во всем. А теперь представим себе человека, который прислушался к властям и сделал прививку. «Ура, – думает человек,– теперь у меня год не будет никаких проблем!». А потом проходит месяц, два, четыре, и выясняется, что его снова обманули. Это может привести к очень нехорошим последствиям. Мы уже видим, что происходит во Франции, видим, как у нас врачи увольняются целыми бригадами скорой помощи. Так что не дай нам бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

По мнению эксперта, вакцинация в целом превратилась в самую серьезную социально-политическую проблему России за двадцать с лишним лет: «Меры убеждения не работают, поскольку граждане не верят начальству. Подозревают его в лукавстве. Меры принуждения не работают, потому что для настоящего принуждения нет ни сил, ни решимости. В результате вакцинация превращается в вялотекущий кошмар. Постоянное создание ненужных трудностей как послушным и верящим «в науку», так и тем, кто не верит», – считает Андрей Перла.

По версии политолога Сергея Мошкина, новые прививочные сертификаты государство стало выпускать потому, что страна наводнилась поддельными. «Это чисто экономический вопрос. Спрос рождает предложение. Как только эти сертификаты и QR-коды потребовались везде, так возник черный рынок. Это говорит, с одной стороны, о том, что антипрививочные настроения сильны, потому что есть спрос на фальшивые QR-коды, а с другой стороны – что государство где-то не справилось. Это все равно, что выпустить на рынок банкноту, которая уязвима для фальшивомонетчиков. Тут есть два выхода – или продолжать ее выпускать и делать вид, что ничего не происходит, или выпустить новую, с более высокой степенью защиты. Если для людей, которые добросовестно привились, это создаст определенные неудобства, их ограничат в каких-то правах, перестанут пускать куда-то в общественные места, радости им это, конечно, не принесет», – отметил Мошкин.

Как уже сообщал «Новый День», сегодняшней ночью срок действия сертификатов о вакцинации сократился: еще вчерашним вечером срок действия QR-кода составлял один год, а сегодня утром – уже полгода.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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