Антиковидные меры теперь раздражают даже законопослушных. Политологи объяснили, почему бунтуют уральцы

Ужесточение антиковидных мер в Свердловской области спровоцировало несколько протестных акций. В Екатеринбурге родители штурмовали мэрию, требуя отменить школьный дистант. В Кировграде антипрививочники выступили с обращением к президенту Путину. Противники QR-кодов собирают подписи, чтобы признать губернаторский указ незаконным, и запланировали протестный пикет на 13 ноября в уральской столице. «Новый День» спросил у политологов, почему на второй год пандемии Covid-19 уральцы начали бунтовать, и чем это грозит власти.

«Как мне кажется, антиковидные меры – это лишь повод. Причина протестов кроется глубже: растет недоверие к власти. Протестная активность будет зависеть от развития социально-экономической ситуации в стране. Если люди чувствуют ухудшение условий жизни, растут протестные настроения, а вслед за ними приходят и протестные акции», – считает политолог Михаил Коробельников.

Он не исключает, что антиковидные бунты могут приобрести политическую окраску, поскольку любая акция протеста имеет потенциал стать политической. Напряжение в обществе будет расти, если власти не начнут с этим бороться. «Что нужно делать? Повышать доверие людей к власти. Это единственный выход. Можно подавлять всплески протеста, какие-то разовые акции. Но постоянное подавление ни к чему хорошему не приведет. Рано или поздно это выльется в серьезный политический кризис», – отмечает собеседник агентства.

Политолог Анатолий Гагарин уверен, что в обществе накопилась психологическая усталость от пандемии. Поэтому сейчас люди будут недовольны любыми мерами, которые предпринимает власть, чтобы остановить рост заболеваемости.

«Ситуация с пандемией в мире не меняется. Мы видим, что есть вспышки заболевания даже в тех странах, где жители массово привиты. Вакцина не стала панацеей, что еще больше удручает людей. Все испытывают огромный дискомфорт, когда видят статистику заболеваемости и смертности, читают некрологи в соцсетях. Это не придает оптимизма. Остается рассчитывать только на то, что действия властей будут иметь определенный результат. И надеяться, что сами граждане осознают необходимость принятия непопулярных мер. Наверное, власть проявила излишнюю гуманность, и нынешние меры по вакцинации нужны были еще полгода назад. Но это мнение дискуссионное. Сейчас той вольницы, что была летом, власти не допустят, и, конечно, люди крайне недовольны этим», – отмечает Гагарин.

Политолог Сергей Мошкин также считает главной причиной протестов социальную усталость. «В 2020 году нам всем казалась, что эта чума скоро пройдет. Что пандемия – это временное помутнение. Но практика показывает, что ситуация не улучшается, а где-то даже ухудшилась. Появляются новые штаммы вируса, против которых уже не действуют первые разработанные вакцины. Нет общих правил для всех. Мы видим, что в одном месте действуют жесткие ограничения, а в других ситуациях допускается большое количество людей в замкнутом пространстве. И все это вызывает недоумение. Тут срабатывает механизм социальной усталости, и люди начинают воспринимать антиковидные меры как избыточные. Например, дистант в школах. Родители понимают, что обучение детей в режиме онлайн неполноценное. Особенно в выпускных классах, где ученики готовятся к ЕГЭ. Или ситуация, когда летом объявили массовую вакцинацию, и в то же время начались сбои с поставками вакцины. Антипрививочные настроения растут из недоверия к власти. Да и в целом, даже для законопослушных, привитых граждан принимаемые меры доставляют неудобства. Например, вчера «Госуслуги» опять зависли, и многие не могли зайти в учреждения по QR-кодам. Конечно, такие ситуации раздражают людей», – говорит эксперт.

В то же время и Гагарин, и Мошкин считают, что антиковидные бунты не выльются в политические протесты. По мнению первого, люди больше склоны к апатии, а не к агрессии, и заинтересованы, прежде всего, решать свои личные вопросы. Сергей Мошкин также отмечает, что люди больше протестуют из-за ограничений в повседневной жизни, а не из-за недоверия к власти.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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