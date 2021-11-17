Уголовное дело в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависма» прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина прекращено.

Как сообщили в Верхнесалдинском районном суде, дело поступило к ним вместе с ходатайством следователя о его прекращении и назначении Воеводину судебного штрафа. Ходатайство было удовлетворено, бывший топ-менеджер должен заплатить 80 тысяч рублей штрафа в течение 30 суток со дня вступления постановления в законную силу.

Как уже писал «Новый День», Воеводина обвиняли по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 11 июня судья Верхнесалдинского суда Вячеслав Бельков после предварительного слушания вернул дело в прокуратуру, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями УПК. Прокуратура пожаловалась в областной суд, но в августе он поддержал решение первой инстанции. В начале ноября дело снова оказалось в Верхнесалдинском суде.

Напомним, Михаил Воеводин возглавлял корпорацию с 2009-го по май 2020 года. Летом 2020 года против Воеводина было возбуждено уголовное дело. В Ростехе подробности расследования не комментировали, но источники уверяли, что оно связано с мошенничеством и хищением средств.

Верхняя Салда, Евгения Вирачева

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