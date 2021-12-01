В Свердловскую область привезли крупную партию «Спутника Лайт»

На Средний Урал доставили еще 162 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. Борт с вакциной приземлился накануне, вероятно, в ближайшее время начнется ее распределение по прививочным пунктам.

«Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации, но с его наличием регулярно случаются проблемы. В начале ноября вакцины не было даже в платных клиниках, затем было несколько поставок, но на прошлой неделе снова случились перебои – «Спутник Лайт» закончился в крупнейшем торговом центре, где можно привиться.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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