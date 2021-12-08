«США и Россия остановились у черты, где дальше будут говорить пушки»: эксперты об итогах переговоров Путина и Байдена

Прошедшие накануне переговоры президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена показали, что обе стороны, и Россия и США, изложили друг другу свою позицию, но ждать какой-то «перезагрузки» в отношениях двух государств не приходится. По мнению экспертов, России стоит ждать дальнейших провокаций, связанных с украинским вопросом.

Политолог Андрей Перла, комментируя эту тему «Новому Дню», подчеркнул, что он – не международник, а эксперт по внутренней политике. Но как эксперт по внутренней политике он понимает, что все происходящее очень жестко завязано на ДНР и ЛНР, а там проживают тысячи бывших граждан Украины, которые сейчас стали гражданами России, принимали участие в выборах депутатов Госдумы РФ, их президенты состоят в ЕР. По мнению Перлы, интеграция происходит, в том числе политическая, и это ясно всем – и «нашим западным партнерам». При этом большая война – это такая штука, которой можно угрожать, но доходить до нее Штаты не готовы: «Им выгодна ситуация, которую Троцкий определял как «ни мира, ни войны». И они стараются поддерживать именно это состояние: доведение до точки, когда дальше только пушки должны говорить, но дальше не идут. Постоянно держат и нас, и своих граждан в состоянии военной тревоги».

Но есть один очень важный фактор, считает Перла. Если Россия начнет реализовывать хоть что-то похожее на сценарий, изложенный в немецкой газете Bild, то это не смешно, так как информация была подана как утечка из НАТО. Тогда США и их союзники введут санкции против «Северного потока», и это будет означать большие убытки. «А если совсем перекроют поставки российских углеводородов, то это еще более серьезные потери. Но, с другой стороны, Европе топить нечем, «зеленая энергетика» провалилась, остались только ТЭЦ, и они страшно боятся. Они погубят российскую экономику, но и Германию тоже. Вот черта, на которой они стоят. Я не знаю, что Путин и Байден говорили друг другу два с половиной часа, но видим комментарии в крайне выдержанном ключе. Если говорят: «откровенно обсудили все вопросы», значит, не договорились. Резюмируя – ничего не изменилось в позиции сторон. Нет ни малейших оснований считать, что Штаты будут воевать за Украину, нет ни малейших оснований думать, что они перестанут нагнетать обстановку вокруг ЛНР и ДНР, и ни малейших оснований полагать, что Россия собирается воевать».

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик» пишет, что ситуация с итогами переговоров президентов Путина и Байдена довольно странная: «наши» явно довольны, а помощники и советники Байдена – нет. «Именно так, не президенты, а их сотрудники. Но если с нашими понятно – они моно/едины и довольны, когда не гневается президент Путин, то у амеров сложнее – они разрозненные (много «кабинетов» в этом вопросе), – пишет Баширов. – Отсюда истекает дежурная уже фраза Нуланд о санкциях про наши облигации и отключение от SWIFT. Она и ее кураторы в «кабинете» и были авторами этого вброса. Она продолжает толкать эти санкции, и это говорит о том, что их сценарий затормозился. Остановятся они? Нет. Что означает какую-то провокацию около ЛДНР. Не в Беларуси, а именно в ЛДНР, чтобы попытаться убедить Байдена». Эксперт также отмечает, что Джо Байден стар, но не слеп, и знает историю отношений США и России, что делает его главным советологом в Вашингтоне: «Такие времена: никто не может что-то годное посоветовать президенту Байдену, кроме него самого самому себе».

Как уже сообщал «Новый День», 5 декабря немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники в НАТО и украинской разведке, опубликовало сценарии нападения на Украину, которые якобы разрабатывает Россия.

После этого, в ходе состоявшихся вечером 7 декабря переговоров между президентами России и США, российский лидер подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность за внутриукраинский кризис на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки «освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей». Кремлевская пресс-служба также отмечает, что «Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Добавим, российский президент в разговоре привел американскому коллеге конкретные примеры, иллюстрирующие «деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений достигнутых в «нормандском формате», а также выразил серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»