Адвокаты экс-схиигумена Сергия подали апелляцию на приговор

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (в миру – Николая Романова) подали апелляцию на приговор Измайловского районного суда. Его, напомним, признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. «Романов совершил самоуправство... будучи лишенным сана, отлученный от церкви, самовольно проживал в монастыре, склонял ряд лиц, которые воспринимали его лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, к совершению самоубийства», сообщили в суде ранее.

Ему присудили 3,5 года колонии общего режима, хотя прокурор просил 4 года.

Бывший схиигумен был отлучён от церкви за проповедей, в которых он критиковал и церковные, и светские власти, рассказывал о мировом заговоре, чипировании людей, и так далее. За свои слова он также отвечал в суде по административным статьям, однако впоследствии все вылилось в уголовное преследование, в частности, Романова заподозрили в склонении к самоубийством – в беседе с монахинями Среднеуральского женского монастыря, где он числился духовником, Сергий спросил их, готовы ли они повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской, и благословлял умереть за Россию.

Бывшего схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. Его сторонники удерживали Среднеуральский женский монастырь до 14 апреля 2021 года, потом их выселили судебные приставы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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