Дело о смертельном ДТП Владимира Васильева снова рассмотрят в январе

Уголовное дело в отношении Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП, где погибли два человека, снова вернулось на стадию апелляции.

Как сообщается на сайте Свердловского облсуда, заседание назначено на 21 января 2022 года, судья – Александр Андреев.

Напомним, само ДТП случилось рано утром 4 августа 2019 года у ТРЦ «Алатырь». Мчавшийся на большой скорости Kia Rio, за рулем которого был Васильев, влетел в «Ладу», стоявшую на красный сигнал светофора. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте. 10 марта 2021 года Ленинский райсуд приговорил Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Защита подала апелляцию. 20 июля 2021 года областной суд отменил приговор и решил вернуть дело на полный пересмотр. В прокуратуре посчитали, что рассматривать дело с начала необходимости нет, и подали кассационную жалобу. В начале декабря Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) рассмотрел ее и постановил вернуть дело в облсуд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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