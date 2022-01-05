В Екатеринбурге назначены довыборы депутатов

Избирком Екатеринбурга сегодня официально назначил довыборы депутатов городской думы по одномандатным округам №2 и №10. Как ранее прогнозировал «Новый День», довыборы состоятся 27 марта.

Решение избиркома будет опубликовано в «Екатеринбургском вестнике» 10 января, после этого стартует выдвижение кандидатов. Суммарно в двух избирательных округах зарегистрировано свыше 130 тысяч избирателей. Подготовкой и проведением выборов займутся две территориальные и 65 участковых комиссий – всего более 900 членов комиссий, сообщили в пресс-службе городского избиркома.

Напомним, что без сбора подписей в кампании могут участвовать кандидаты шести партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия – патриоты – за правду», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди». Самовыдвиженцам и кандидатам от других партий придется собирать подписи в количестве 0,5 процента от числа избирателей в округе – как правило, это несколько сотен подписных листов.

Депутатские места в городской думе освободились после ухода двух единороссов: Сергей Мелехин был избран в областное заксобрание, Николай Смирнягин досрочно сдал мандат, так как готовится возглавить Академический район.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»