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Воскресенье, 9 января 2022, 17:10 мск

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Депутат заксобрания и гонщик Сергей Карякин попал в аварию на ралли Дакар и продолжить гонку не сможет

Фото со страницы С. Карякина «ВКонтакте»

Депутат заксобрания Сергей Карякин попал в аварию на этапе ралли Дакар. Сам Карякин и его экипаж не пострадал, однако гонку он продолжить не сможет.

Авария произошла с французским гонщиком, машины столкнулись в лоб.

«С парнями все в порядке. Никакой информации о состоянии машины или виновных пока нет, все информация будет позже!" – написал Карякин на своей странице «ВКонтакте».

Штурман депутата Антон Власюк в своей истории в Инстаграм объявил о том, что продолжать гонку команда не сможет, так как восстановить машину после такого удара не получится.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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