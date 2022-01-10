Уральский гонщик Сергей Карякин выбыл из гонки на ралли «Дакар»

Уральский депутат заксобрания и гонщик Сергей Карякин сообщил, что больше не будет участвовать в гонке на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии.

В инстаграме Карякин объявил, что в гонка-2022 для его команды закончена. После вчерашней аварии с итальянскими гонщиками машина российских спортсменов сильно пострадала, механики не смогли ее восстановить.

«Нам повезло, здоровье не пострадало, но нашей машине повезло гораздо меньше. Ребята всю ночь пытались поставить ее на колеса для того чтобы выйти на старт хоть как-нибудь, чтобы доехать хотя бы спецучасток», – сообщил в своей истории в инстаграме Сергей Карякин.

Тем не менее за ночь починить машину не удалось. «Удар был настолько сильный, что переднюю часть завязало узлом! В полевых условиях и за такое короткое время сделать это невозможно», – отметил на своей странице в Instagram штурман Карякина Антон Власюк.

Вчера «Новый День» сообщал, что местный депутат заксобрания, известный гонщик Сергей Карякин попал в аварию на ралли «Дакар». Была надежда, что машину восстановят к сегодняшнему дню, к старту восьмого этапа.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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