Сергей Карякин, возможно, продолжит гонку на ралли «Дакар». Гонщику планируют сделать операцию

Депутат заксобрания и гонщик Сергей Карякин может продолжить гонку на ралли «Дакар» после вчерашней аварии, если механики сумеют починить его машину до следующего этапа.

Как сообщается в видео на YouTube-канале Snag Racing – гоночной команды Сергея Карякина, сейчас механики вскрывают раму на машине, чтобы установить степень серьезности повреждений. По итогам проверки будет принято решение, продолжит ли команда Карякина участие в гонке, хотя вчера, сразу после аварии, штурман Антон Власюк, увидев повреждения, сказал: «Гонка 2022 для нас закончена». В столкновении была повреждена не только передняя часть машины, сместилась даже задняя подвеска.

Сам гонщик Карякин и штурман Власюк находятся в удовлетворительном состоянии. Через несколько часов после аварии штурман пожаловался на боль в спине, а у Карякина обнаружился перелом пальца на руке. Мужчин доставили в медицинский центр.

«Сказали, что лучше сделать операцию, потому что отломился кусок сустава в пальце, – сообщает из медцентра Сергей Карякин. – Его сейчас поджали посильнее, сказали, что реабилитация будет 12 недель, сложный перелом».

Ранее «Новый День» писал, что российский экипаж столкнулся с французским, однако по информации Snag Racing, авария случилась с итальянцами, которые запутались в навигации и вылетели из-за поворота на большой скорости. У итальянского штурмана подозрение на перелом позвоночника, его эвакуировал медицинский вертолет.

До аварии Карякин находился на 17-м месте в общем зачете. Вчерашний, седьмой, этап гонки проходил в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии. Следующий этап назначен на сегодня, 10 января.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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