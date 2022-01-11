Стало известно, кто построит первую очередь «губернаторского» лицея в Солнечном

Подрядчиком по первому этапу строительства «губернаторского» лицея в микрорайоне Солнечном станет компания «Атомстройкомплекс». Контракт уже заключен, сообщает ДИП Свердловской области.

В компании «Форум-групп», разработавшей проект вместе с архитектурным бюро из Нидерландов Atelier PRO Architects, уточнили, что на первом этапе построят само здание общеобразовательной школы на 1200 мест с интегрированным блоком детского технопарка «Кванториум». Завершить строительство планируется к 2023 году.

На втором этапе появится общественный центр с отдельным входом, пешеходной аллеей и просторным атриумным пространством. Здесь будет общественная библиотека, спортивные секции, творческие мастерские и тд. Предполагается, что он будет ежедневно открыт для жителей и гостей района. Конкурсная документация для него пока разрабатывается.

Как уже сообщал «Новый День», 8 сентября 2021 года губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель совета директоров «Форум групп» Олег Черепанов заложили первый камень в основание будущего лицея в микрорайоне Солнечном.

Напомним, «губернаторский лицей» должен стать уникальным для Урала образовательным проектом и ядром социально-образовательного кластера Солнечного, все объекты которого будут функционировать в синергии. В декабре стало известно, что мастер-девелоперу района – компании «Форум-групп» – удалось привлечь внимание федерального правительства к важным для Екатеринбурга проектам. На строительство лицея и других объектов в районе в 2022-2023 годах будет выделено более 6 млрд. рублей из федерального бюджета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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