В Екатеринбурге не согласовали митинг против внешней политики России

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение 22 января митинга против внешней политики правительства России.

Как рассказала «Новому Дню» один из организаторов, Ирина Скачкова, чиновники посчитали, что заявленная тема публичного мероприятия – «против агрессивной политики правительства РФ» – противоречит Конституции РФ. Будут ли организаторы менять формулировку уведомления или поступят как-то иначе, пока не решено. Но их единомышленники в соцсети уже советуют им обратиться за разъяснениями в прокуратуру или Конституционный суд.

Напомним, сразу после каникул в МОБ были поданы сразу два уведомления о проведении публичных мероприятий антивоенной направленности. На 15 января был намечен пикет «за мир и дружбу между народами», на 22 января – митинг «Против агрессивной политики правительства РФ». У пикета 15 января – один организатор, преподаватель УрГПУ Александр Клокунов. У митинга 22-го – четверо: председатель СРО партии «Гражданская инициатива» Ирина Скачкова, юрист и общественник Вера Мангилева, Александр Клокунов и активист Владислав Постников. Пикет 15 января «за дружбу между народами» на аллее у КРК «Уралец» разрешен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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