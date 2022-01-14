Здание – аварийное, но очередь до него не доходит: почему Куйвашеву напомнили о школе в Киргишанах

В селе Киргишаны Бисертского городского округа почти треть населения составляют дети. Но единственные детский сад и малокомплектная школа находятся в почти аварийном состоянии. Власти Свердловской области уже не раз обещали построить в селе новое современное здание, в котором разместятся оба учреждения, при этом сроки каждый год отодвигаются. Вчера на пресс-конференции губернатору Евгению Куйвашеву напомнили о Киргишанах, но в ответ он неожиданно выдал отповедь. «Новый День» попытался разобраться в ситуации.

Как рассказала «Новому Дню» директор школы села Киргишаны Татьяна Мартынова, здание школы построено в 1968 году, детского сада – и вовсе в 1922-м. Оба получают средства на текущий ремонт, но это уже не спасает. «Здание наполовину деревянное. В некоторых местах это уже фактически трухля, это вызывает опасения. В стенах трещины, штукатурка осыпается, косметический ремонт не помогает, – сообщила директор школы. – Кроме того, некоторые классные комнаты не соответствуют действующим нормативам по площади на одного ученика. Самих комнат тоже не хватает. В сентябре к нам придут первоклассники, и мы пока просто не знаем, куда их посадить. Со спортзалом отдельная история, его как такового нет, дети занимаются в холле. Очень маленькая кухня на пищеблоке – 10 кв.м. Положено, чтобы туда был отдельный вход, но его нет».

По словам Татьяны Мартыновой, сейчас из 390 жителей села около ста – дети, в том числе 50 – школьного возраста. В Киргишанах развито сельское хозяйство, много работы, поэтому высокий уровень демографии. В некоторых семьях по 5-6 детей, что большая редкость для Свердловской области. «Сейчас много школ строится. Но наш посыл не в том, что «вот, всем строят, а нам нет», а в том, что наше село не умирает, оно развивается!», – подчеркивает директор школы.

При этом проект нового здания, где разместятся и школа, и детский сад, уже давно готов и прошел госэкспертизу. «Мы направляли заявку в министерство, но нас всегда оставляют «в резерве», – рассказала главный бухгалтер МКУ «Управление образования Бисертского городского округа» Анна Вершинина. – А теперь стоимость проекта выросла в связи с резким ростом цен на строительные материалы». Самое же обидное – это то, что, если не реализовать проект в ближайшее время, он устареет и придется делать новый.

На прошедшей вчера ежегодной пресс-конференции свердловского губернатора Евгения Куйвашева журналист из Бисерти Дмитрий Лаптев напомнил главе региона о школе в Киргишанах. Но получил довольно неожиданный ответ. «Коллеги, не обижайтесь, не хочу, чтобы наша пресс-конференция превращалась… мы с главами собираемся – они то же самое просят, школы, благоустройство. Есть правила, я не могу их изменить. Если [территории] не попадают в программы, то значит, не соответствуют критериям, или есть места, где хуже ситуация. Я просто не хотел бы, чтоб наша пресс-конференция превращалась, что давайте вы нам постройте это… Был бы популистом, сказал бы: «конечно мы построим, и корабли будут бороздить до Киргишан». Потом, правда, губернатор пообещал, что в село приедет комиссия минобра и посмотрит, «почему такое волшебное место там».

Добавим, на той же пресс-конференции Евгений Куйвашев рассказал о планах строительства нового здания областного правительства.

Киргишаны, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»