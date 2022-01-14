ЛДПР первой определилась с кандидатами на довыборах в думу Екатеринбурга

Сегодня региональное отделение ЛДПР первым из политических партий приняло решение о кандидатах на довыборах в думу Екатеринбурга по двум вакантным одномандатным округам.

Координатор областного отделения партии, депутат заксо Александр Каптюг сообщил «Новому Дню», что кандидатами от ЛДПР станут Степан Фомин и Вадим Петров.

Степану Фомину 36 лет, он работает в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», был кандидатом в заксо по Сысертской тергруппе в списке ЛДПР в сентябре 2021 года. Вадим Петров родился в 1994 году, он – руководитель орготдела областного отделения ЛДПР.

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе началось выдвижение кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по двум одномандатным избирательным округам № 2 (Верх-Исетский район) и № 10 (Ленинский район). Само голосование назначено на 27 марта, выдвижение продлится до 4 февраля.

В большинстве партий свое участие в довыборах подтвердили, но пока не готовы назвать имена будущих кандидатов. В СР-ЗП и КПРФ планируют определиться с персоналиями до конца января, в «Яблоке» – ориентировочно на следующей неделе. В «Единой России» 12 января завершилась регистрация желающих участвовать в праймериз, по каждому округу выдвинулось по четыре человека.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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