Началось выдвижение на довыборы в ЕГД. Партии пока держат интригу

Сегодня началось выдвижение кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по двум одномандатным избирательным округам № 2 (Верх-Исетский район) и № 10 (Ленинский район). Само голосование назначено на 27 марта.

Претенденты могут выдвигать свои кандидатуры до 4 февраля. После выдвижения им нужно будет собрать подписи: для округа №2 – не менее 281, для округа № 10 – не менее 288. Это требование не касается кандидатов от политических партий, уже представленных в ЕГД и областном заксо («Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди»). Документы на регистрацию и подписи должны быть предоставлены в избирательную комиссию не позднее 9 февраля.

В большинстве партий свое участие в довыборах подтвердили, но пока не готовы назвать имена будущих кандидатов. В СР-ЗП и КПРФ планируют определиться с персоналиями до конца января, в ЛДПР – к концу недели, в «Яблоке» – ориентировочно на следующей неделе.

Тем временем в «Единой России» завтра заканчивается прием заявлений от желающих участвовать в праймериз. Вчера их было уже семь: четыре по одному округу и три – по другому.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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