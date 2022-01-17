Бывший зам уральского полпреда Андрей Колядин покинул Магадан ради Ярославля

Бывший заместитель полпреда президента в УрФО Андрей Колядин назначен заместителем губернатора Ярославской области по внутренней политике.

«Андрей Михайлович работал на земле, знает лучшие практики территорий. Три последних года руководил внутренней политикой в Магаданской области в должности вице-губернатора. Там он также занимался сопровождением нацпроектов. Уверен, этот опыт и знания помогут ему найти общий язык с депутатским корпусом, политическими партиями и гражданским обществом», – цитирует ярославского губернатора Михаила Евраева его пресс-служба.

Андрей Колядин будет курировать департамент общественных связей, департамент региональной политики и взаимодействия с органами МСУ, департамент региональной безопасности, управление массовых коммуникаций, управление по взаимодействию с законодательными органами, управление по противодействию коррупции.

Как уже сообщал «Новый День», с 2009 по 2012 год Андрей Колядин работал в должности начальника департамента региональной политики управления президента Российской Федерации по внутренней политике, администрации президента РФ. С июля 2012 года по июль 2013 года был заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. В мае 2019 года стал заместителем губернатора Магаданской области, бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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