Бывший заместитель уральского полпреда отправился на Колыму

Андрей Колядин, бывший заместитель уральского экс-полпреда Игоря Холманских, получил новое назначение.

Как сообщает пресс-служба правительства Магаданской области, сегодня губернатор Сергей Носов представил Андрея Колядина коллегам в качестве вице-премьера региона по внутренней политике. Носов отметил, что помимо организации внутренней политики Андрей Колядин займется информационным сопровождением национальных проектов и продвижением Магаданской области.

Напомним, с 2009 по 2012 год Андрей Колядин работал в должности начальника департамента региональной политики управления президента Российской Федерации по внутренней политике, администрации президента РФ. С июля 2012 года по июль 2013 года был заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.

Екатеринбург, Магадан, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Магадан, Нижний Тагил. Другие новости 16.05.19

Испытатель рассказал, как УВЗ выиграл контракт на поставку танков в Индию. / Полпред объяснил Куйвашеву, что к людям надо прислушиваться. / В Екатеринбурге уничтожат 1,5 тонны груш из Европы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»