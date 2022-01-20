В Екатеринбурге резко выросло число новых медицинских лабораторий. Их будет еще больше

В Екатеринбурге и городах Свердловской области за последние два года открылось множество лабораторий, и в перспективе их количество будет только расти. Способствовала процессу, разумеется, пандемия коронавируса. Как рассказали «Новому Дню» в управлении Росздравнадзора по Свердловской области, в регионе на сегодня зарегистрировано 247 организаций, у которых есть лицензии на лабораторную диагностику. В ведомстве пояснили, что число организаций не равно числу пунктов, где можно сдать материал на анализы. Последних – кратно больше.

Например, в «Кволити-Мед» агентству рассказали, что в 2020 году открыли две лаборатории в Екатеринбурге, а в 2021-м – еще четыре. Там также пояснили, что в прошлом году 90% от всего объема лабораторных исследований, которые проводились в медорганизации, – это ПЦР-тесты.

Компания «Гемотест» не открывала в Свердловской области лаборатории в год начала пандемии – 2020, но в 2021-м наверстала. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе организации, в прошлом году открылось 13 отделений в Екатеринбурге и 11 в других городах Свердловской области. «Доля ковидных услуг в 2021 году составила 52%, а годом ранее – 58%», – отметили в пресс-службе «Гемотеста».

В «Хеликсе» также открывали лаборатории в Свердловской области. «В 2021 году лабораторная служба открыла восемь новых диагностических центров в регионе, в 2020 году – две точки. Всего в Екатеринбурге и Свердловской области сегодня работает 28 диагностических центров «Хеликс», а в 2022 году мы планируем открыть еще 16 розничных точек», – сообщила «Новому Дню» заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина.

По ее словам, доля ПЦР-тестов и тестов на антитела в 2021 году составила 23%. «Если в 2020 году наибольшей популярностью пользовались ПЦР-тесты на Covid-19, то в 2021 году существенную долю в выручке компании составляют и тесты на антитела к коронавирусу. Высокий спрос на ПЦР-тесты и тесты на антитела к Covid-19 будет сохраняться, т.к. в России мы по-прежнему наблюдаем высокую заболеваемость коронавирусом, появляются новые штаммы», – добавила собеседница агентства.

По информации оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, с момента объявления пандемии Covid-19 в марте 2020 года в регионе было проведено почти 7,9 млн тестирований на новую инфекцию. На май прошлого года на Урале бюджет и сами люди потратили на исследования, связанные с коронавирусом, порядка 3,8 млрд рублей.

Накануне депутат Госдумы Олег Нилов, ссылаясь на данные Минпромторга, заявил, что цена ПЦР-теста на коронавирус составляет 150 рублей, и призвал ФАС провести проверку лабораторий, завышающих, по мнению парламентария, цены на медицинские услуги. Однако летом прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин уже поручал Федеральной антимонопольной службе проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях. На тот момент средняя стоимость несрочного анализа составляла около 1800 рублей, а закупочная цена тестов для государственных медучреждений – около 650-700 рублей. Проведя проверку, ФАС не выявила нарушений в ценообразовании, доклад был направлен в правительство РФ.

Отметим, что стоимость ПЦР-тестов на коронавирус в государственных лабораториях соответствует рыночной. Например, в пункте тестирования Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области в аэропорту Кольцово сдать мазок на Covid-19 для тестирования методом полимеразной цепной реакции стоит 1800 рублей с человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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