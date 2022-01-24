Не торфяники, а дым от печей в домах – в МЧС назвали причину смога в Екатеринбурге

Смог в Екатеринбурге не связан с тлеющими торфяниками, заявили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалисты пришли к выводу, что выбросы дыма из-под снега на Палкинском торфянике незначительны.

В региональном управлении МЧС поддержали эту версию. «Образовавшийся смог на территории Екатеринбурга вызван природными явлениями и безветренной погодой. Также запах гари обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. Данный торфяной пожар на смог в Екатеринбурге не влияет», – прокомментировали в ведомстве.

Директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков добавил, что всего на территории региона 17 тлеющих торфяников под снегом. Тушить их сейчас бесполезно, так как очаг возгорания находится глубоко под землей. Обычно зимние торфяные пожары гаснут сами в результате морозов и прохождения паводковых весенних вод. Если до схода снега этого не случится, тогда для тушения будут привлекаться пожарные.

Ранее метеорологи объявили предупреждение о загрязнении воздуха в Екатеринбурге первой степени опасности до вечера 26 января. Специалисты Роспотребнадзора установили превышение ПДК вредных частиц в атмосфере в районе жилого комплекса «Малевич». По уточненным прогнозам, безветренная погода сохранится в мегаполисе до конца недели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»