За три дня число отправленных на карантин классов выросло в 6 раз

В Екатеринбурге уже 407 классов отправлены на карантин из-за распространения штамма «омикрон».

Об этом на радио «Комсомольская правда» заявила заместитель главы департамента образования администрации Екатеринбурга Алена Бабченко.

Как уже сообщал «Новый День», 24 января на дистант были переведены 69 школьных классов, то есть за три дня их число выросло почти в 6 раз.

В то же время в Свердловской области пока не планируется отправлять всех школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил 25 января на брифинге замгубернатора Павел Креков. Чиновник пояснил, что сейчас оперштаб делает ставку на другие меры – увеличение охвата тестированием, выявление бессимптомных носителей и вывод на карантин отдельных классов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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