Правозащитник Зыков получил 50 часов обязательных работ после участия в пикете «Роднадзора»

Правозащитник Сергей Зыков, задержанный вчера на пикете «Роднадзора» против школьного дистанта, получил 50 часов обязательных работ. Он признан виновным по статье 19.3 КоАП – неподчинение требования сотрудникам полиции.

Такое решение вынес сегодня судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков. После заседания судья покинул здание в сопровождении охраны, сообщает издание «Вечерние ведомости».

Напомним, на пикете Зыкова задержали за нарушение масочного режима в отделе полиции 15 января. В тот день мужчина попал в полицию за участие в антивоенном митинге в Екатеринбурге, формально – за то, что не показал правоохранителям документы на свой велосипед. Вчера при задержании полицейские посчитали, что правозащитник не выполнял их требования, и поэтому на него оформили еще один протокол по статье 19.3 КоАП.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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