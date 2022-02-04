Суд между бывшим мэром Белоярки и изгнавшей его думой отложен

Назначенное на сегодняшний день заседание суда по иску экс-главы Белоярского района Андрея Горбова к местной думе было отложено.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, начало процесса перенесли на 15 февраля. Это сделано для того, чтобы истец уточнил свои исковые требования.

Напомним, экс-мэр намерен оспорить решение думы от 13 декабря 2021 года, которым он был отстранен от должности по представлению прокурора. Как уже сообщал «Новый День», в ноябре Андрей Горбов написал заявление об уходе по собственному желанию, но не стал дожидаться, пока его рассмотрят депутаты. А 13 декабря дума приняла решение об удалении Горбова в отставку по другой причине – по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства. Проведенная в отношении Горбова проверка выявила, что с 2018 по 2020 гг. он неоднократно выписывал себе премии без согласования с местной думой.

Белоярский, Евгения Вирачева

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