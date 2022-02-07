«Автомобилист» досрочно завершил сезон и обвинил КХЛ в «неспортивности»

Континентальная хоккейная лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат и отменить все оставшиеся матчи. Распределение команд в турнирной таблице, по заявлению КХЛ, будет определено по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это означает, что «Автомобилист» остается за бортом розыгрыша Кубка Гагарина (который начнется 1 марта), так как не смог пробиться в восьмерку сильнейших команд Восточной конференции. Сезон для екатеринбургского клуба закончен.

В «Автомобилисте» назвали решение лиги «несправедливым и неспортивным». Команда сыграла только 46 из 56 матчей, и на момент остановки чемпионата находилась лишь в одной победе от зоны плей-офф, если считать по потерянным очкам. В ситуации вынужденной паузы в КХЛ екатеринбургский клуб предлагал организовать формат «плей-ин»: розыгрыш путевки в плей-офф среди команд, которые не потеряли шансы на попадание в восьмерку сильнейших. Такой вариант обсуждался на онлайн-совещании руководства лиги 11 января, но спустя месяц было принято иное решение.

«В условиях остановки регулярного чемпионата, «плей-ин» в виде очного противостояния претендентов на места в Кубке Гагарина мог стать единственным по-настоящему спортивным способом выяснения уровня команд. Это особенно важно, учитывая тот факт, что команды-претенденты имели абсолютно разные календари с абсолютно разным количеством матчей с теми или иными соперниками. Например, также ведущий борьбу за плей-офф «Нефтехимик» 10 своих матчей (из 49) провел против трех клубов, занимающих последние три места в текущем чемпионате (по 4 – с «Куньлунь Ред Стар» и «Адмиралом», 2 – с «Динамо» (Рига). В то время как наш клуб с этими соперниками провел к моменту остановки чемпионата лишь 4 матча. Как в таких условиях можно в качестве решающего критерия использовать «процент набранных очков»?

ХК «Автомобилист» считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд – участниц турнира, которые прилагали большие усилия для достижения цели попадания в плей-офф. Данное решение помимо своей неспортивности наносит большой урон коммерческим интересам всех без исключения клубов лиги – лишая их возможности в полном объеме выполнить взятые обязательства перед болельщиками и деловыми партнерами, инвестирующими серьезные средства в развитие отечественного хоккея», – говорится в официальном заявлении екатеринбургского клуба.

Воспользовавшись интересом к зимней Олимпиаде, в пресс-службе «Автомобилиста» привели аналогию, чтобы обозначить, насколько команда разочарована решением КХЛ. «Словно по ходу биатлонной или лыжной эстафеты оргкомитет принял бы решение об отмене решающего четвертого этапа и подведении итогов по результатам трех прошедших. Возможно такое решение где-либо? Вопрос риторический», – заявили в клубе. Руководство и тренерский штаб «Автомобилиста» также принесли извинения болельщикам за незавершенный сезон 2021/2022.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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