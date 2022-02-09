Уголовное дело о ДТП на проходной завода с 8 погибшими скоро уйдет в суд

В Свердловской области завершено расследование резонансного уголовного дела о ДТП в городе Лесном, где погибли 8 человек и более 10 получили травмы.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, перед судом предстанут трое: водитель автобуса, который на проходной завода протаранил ворота и въехал в толпу пешеходов, а также механик и директор местного автопредприятия. По версии следствия, утром 10 июня 2021 года водитель и механик не проверили техническое состояние автобуса ПАЗ, а директор с целью извлечения прибыли не принял никаких мер по недопущению на маршрут неисправного транспортного средства.

У автобуса оказались неисправны тормоза, что и привело к трагедии. Как уже сообщал «Новый День», служебный автобус, который вез рабочих на смену, въехал в толпу людей на скорости, спускаясь с горы, после чего опрокинулся. Шесть человек, трое мужчин от 44 до 62 лет и три женщины от 37 по 57 лет, погибли сразу, еще двое скончались позже: одна женщина – на следующий день, еще один мужчина – через 2,5 месяца. 11 июня 2021 года в Лесном был объявлен городской траур.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что число погибших и пострадавших в этом жутком ДТП могло быть значительно больше, так как в салоне неуправляемого автобуса находилось более 40 пассажиров.

Лесной, Елена Владимирова

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