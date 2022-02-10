Астролог и адвокат отказались от участия в довыборах в Екатеринбурге

Список кандидатов на довыборах в Екатеринбургскую думу сократился до 16 человек. Накануне все претенденты должны были сдать в избирком необходимые документы для регистрации. Астролог Александра Секачева этого не сделала, а адвокат Всеволод Мелехин, который заявился в последний день выдвижения, в итоге снял свою кандидатуру. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе городского избиркома.

Самовыдвиженцы Евгений Боровик и Светлана Кошелева, а также кандидаты партии «Российский общенародный союз» Алексей Гоголев и Павел Навалихин вместе с документами на регистрацию сдали подписные листы. Их подлинность избирательная комиссия проверит в течение десяти дней. Кандидаты от партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», «Новые люди», «Яблоко» представили документы в срок. Вопрос об их регистрации будет решаться сегодня вечером на заседании избиркома. Добавим, что кандидаты ЛДПР Степан Фомин и Вадим Петров и представительница «Единой России» Татьяна Вяткина уже зарегистрированы.

Довыборы в Екатеринбурге пройдут 27 марта, досрочное голосование состоится с 16 по 26 марта. Жители будут выбирать депутатов от избирательных округов №2 (Верх-Исетский район) и №10 (Академический район и Краснолесье). В голосовании могут принять участие свыше 130 тысяч горожан.

Политологи считают, что избирательная кампания будет скучной, а победители определены заранее. Оппозиционные кандидаты участвуют в довыборах скорее для галочки. До окончания полномочий действующего созыва Екатеринбургской думы остается чуть больше года, и тратить огромное количество денег и ресурсов на этот короткий отрезок никому не хочется. По прогнозам экспертов, если не случится ничего экстраординарного, депутатские места достанутся директорам школ, которых выдвинула «Единая Россия».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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