«Если человек решил навредить произведению искусства, его ничего не остановит»: музейщики – про вандализм на выставках

После инцидента с порчей картины «Три фигуры» в Ельцин-центре приняли решение ограждать все произведения искусства оргстеклом, либо специальными стойками. Поможет ли такая дистанция? – рассуждали руководители крупных музеев и министр культуры Свердловской области.

«Безопасность в плане протоколов – это безопасность экспозиций. Надо понимать следующее: если человек хочет навредить произведению, то ничто его не остановит. Да, есть видеонаблюдение, есть смотритель и сигнализация, но если человек имеет такое намерение, никакая система не справится. Можно будет только зафиксировать правонарушителя», – высказал свое мнение на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Он также рассказал, что в ЕМИИ стараются по максимуму уходить от дистанции между посетителем и произведением искусства: картины выставляются без стекла, скульптуры – без дополнительных ограждений. Так, например, было и на выставке «Эрмитаж Урал», куда привозили Ван Гога и Гогена. К счастью, обошлось без неприятных инцидентов.

«Скажу страшную вещь. Мы отказались даже от стекол, стараемся уйти от физических ограждений. Произведение искусства должно поражать человека, интересовать его. И отгонять людей дополнительными ограждениями не имеет смысла, – говорит Никита Корытин. – Главная задача – повышение общей культуры нации. Как раз через музеи, филармонии. Посетитель должен быть воспитан. Тогда ему не придет в голову что-то испортить. Например, для всех музейщиков становится проблемой «Ночь музеев», когда на акцию приходят тысячи людей, и среди них всегда находятся люди, которые хотят потрогать, погладить произведения искусства, убедиться в подлинности».

В Арт-галерее Ельцин-центра раньше тоже были против дистанции между картиной и зрителем. Но после ЧП с «Тремя фигурами» Анны Лепорской галерее пришлось пересмотреть внутренние протоколы безопасности: сейчас все произведения – за стеклом. И менять что-то в обозримом будущем площадка не намерена.

«Мне очень нравится то, о чем говорил Никита Корытин. Все эти препоны, вещи – они создают дискомфорт для зрителя. Но мы, боюсь, в текущей ситуации вынуждены будем закрывать поверхности. Да, живопись под стеклом выглядит не так хорошо. И мне бы этого не хотелось. Но мы должны думать о сохранении материального наследия», – прокомментировал директор Арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских. Он также добавил, что часто сами художники или кураторы выставки против стекол и дополнительных барьеров. Особенно это касается экспозиций современного искусства. Приходится искать баланс: между безопасностью, мнением автора и интересами зрителя.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина рассказала, что в Свердловской области инцидент в Ельцин-центре стал вообще первым случаем вандализма в музее. Министр считает, что если есть возможность, то лучше все-таки во главу ставить вопрос сохранности произведений искусства.

«Большие музеи имеют возможность с учетом больших пространств создавать дистанцию. Но не все региональные музеи имеют такие площади. Малым еще сложнее найти баланс, когда «комфортно» произведению искусства и комфортно посетителям. Но я бы руководствовалась в этой проблеме вопросами сохранности произведений искусства», – отметила Учайкина.

Напомним, в декабре на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Ельцин-центра неизвестный подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры», но об этом стало известно только месяц спустя. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале, после жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру. Оказалось, что картину испортил охранник местного ЧОП, который работал в Арт-галерее первый день. В интервью местным СМИ он рассказал, что на такой поступок его подговорили подростки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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