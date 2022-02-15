В Екатеринбурге за год раскрыли три дела о лжеминировании

Проблема массовых лжеминирований школ и административных зданий остается нерешенной для Екатеринбурга. Об этом сообщил сегодня депутатам начальник городского УМВД Игорь Озеров.

«К сожалению, раскрытие преступлений данных категорий требует немало усилий и осложнено использованием информационных технологий, позволяющих скрыть реальный IP-адрес пользователя. На текущий момент раскрыто три преступления по факту лжениминирования. Установлено, что автором ложных сообщений по двум фактам является несовершеннолетний учащийся одной из школ Екатеринбурга», – заявил полицейский.

Напомним, 12 января из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы свыше 60 тысяч человек из различных образовательных учреждений: почти всех школ Екатеринбурга, ряда вузов и колледжей. В начале февраля силовики задержали 14-летнего ученика екатеринбургской гимназии. По версии правоохранителей, подросток «минировал» учебные заведения, в том числе, на заказ – по 1000 рублей за один объект. Позднее в региональном управлении ФСБ заявили, что у школьника был куратор из-за рубежа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»