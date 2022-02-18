«Нельзя говорить «ребенка нельзя обижать», все через это пройдут», – депутаты Госдумы о несправедливости в большом спорте (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты Госдумы РФ прокомментировали «Новому Дню» несправедливость большого спорта в отношении детей-спортсменов и рассказали, как мотивировать подрастающее поколение заниматься спортом, если даже на крупнейших международных соревнованиях случаются скандалы, как тот, что произошел с Камилой Валиевой.

Депутаты Госдумы о Камиле Валиевой

«Нас еще в советские годы так тренировали. Мой тренер всегда говорил, если где-то случается несправедливое судейство, не жалуйся, а просто выходи и делай свою работу так, чтобы невозможно было придраться. Это так говорят детям. Во взрослом спорте, если что-то такое происходит, на мой взгляд, необходимо поддерживать наших атлетов. Про несправедливое судейство не стоит сейчас говорить. Я больше чем уверен, что мы преодолеем все трудности, которые сейчас есть – санкции и прочее. Олимпиада лишний раз показывает, что наши спортсмены не сдаются и показывают лучшие результаты. Политика, которая вмешивается в спорт, – все это скоро уйдет на второй план. И к нам вернутся принципы олимпийского движения», – сказал «Новому Дню» депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог.

Еще жестче высказалась его коллега по комитету по физкультуре и спорту Госдумы, многократная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова. «Спорт – это не просто вышел и победил. К этому надо готовиться психологически. Все, кто выходит на старт, – все сильны, но выигрывает один, и выигрывает тот, кто хорошо подготовлен и психологически прежде всего. Когда мы отдаем в спорт детей, мы должны понимать, что дети через это все равно пройдут. Потому что есть борьба за пьедестал. А если мы будем говорить: вот ребенка обидели, ребенка нельзя обижать... Да, нельзя. Но через обиды как раз и вырастают большие звезды», – считает собеседница агентства.

Чемпион мира по биатлону, депутат Антон Шипулин отметил, что соревнования с участием спортивных звезд уже привлекают интерес и мотивируют детей заниматься спортом. По его словам, в Свердловской области, в России, многое делается как раз для того, чтобы культивировать массовый спорт и популяризировать здоровый образ жизни.

В Екатеринбурге сегодня работает делегация комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным парламентарии осмотрели будущие объекты Универсиады-2023, в том числе побывали в Академии единоборств РМК и осмотрели строящуюся Ледовую арену УГМК.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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